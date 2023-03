News

"Manta Manta - Zwoter Teil" bereits auf Blu-ray Disc vorbestellbar

Constantin Film veröffentlicht "Manta Manta Zwoter Teil" in der zweiten Jahreshälfte auf Blu-ray Disc. Die Fortsetzung der Action-Komödie mit Til Schweiger und Tina Ruland aus dem Jahr 1991 soll am 30.03.2023 in den deutschen Kinos starten und ist jetzt bereits im Handel teilweise vorbestellbar. Der genaue VÖ-Termin ist bislang noch offen.

bereits erhältlich:

