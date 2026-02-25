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Warner: Neuer "The Bride! - Es lebe die Braut"-Trailer zum "Frankensteins Braut"-Remake online

Warner hat einen neuen Trailer für "The Bride! - Es lebe die Braut" veröffentlicht:

Die Neuverfilmung des Horror-Klassikers "Frankensteins Braut" von Maggie Gyllenhaal mit Christian Bale, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal und Penélope Cruz soll am 05.03.2026 in den deutschen Kinos starten und erscheint voraussichtlich im Sommer mit Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

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