Disney: "Lilo & Stitch" (2025) erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & Blu-ray Disc

02.08.2025 (Karsten Serck)

Disney veröffentlicht "Lilo & Stitch" im September auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die neue Live-Action-Verfilmung des Zeichentrick-Klassikers soll am 05.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook, Blu-ray Disc und DVD erscheinen. Auf Blu-ray Disc werden auch beide "Lilo & Stitch"-Filme als Doppelpack veröffentlicht.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos- und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making-Of-Featurettes, "Lustige Outtakes", "Szenen mit Stitch" und Gelöschte Szenen geplant.

Bereits jetzt ist der Film zum Kauf bei digitalen Streaming-Anbietern erhältlich.

