LG zeigt neue Technik-Highlights auf der IFA

LG kündigt für seinen IFA-Auftritt eine ganze Reihe neuer Technik-Highlights an. Nach zweijähriger Messe-Pause wird LG seine Neuheiten vom 2. bis 6. September 2022 in der Halle 18 des IFA-Messegeländes in Berlin zeigen.

Unter dem Motto "Life, Reimagined" verspricht LG zahlreiche Produkt-Neuheiten mit bahnbrechenden technologischen Weiterentwicklungen, bietet zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht einmal den Hauch einer Andeutung, worum es sich genau handeln wird.

Neben LG werden auf der IFA auch wieder u.a. große Marken wie Samsung, Panasonic, Sony und TP Vision (Philips) ihre Neuheiten in Berlin vorstellen.

