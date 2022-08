News

"Catch Me If You Can" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook

Paramount veröffentlicht "Catch Me If You Can" im Oktober in einer limitierten Steelbook-Sonderedition auf Blu-ray Disc.

Diese erscheint aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Steven Spielberg-Films mit Leonardo DiCaprio und soll ab dem 13.10.2022 im Handel erhältlich sein.

