LG: Verkaufsstart für ersten drahtlosen OLED M-Fernseher

LG bringt mit dem LG SIGNATURE OLED M (Modell 97M3) den ersten kabellosen OLED-Fernseher auf den Markt. Abgesehen vom Netzteil kommt der bereits auf der CES vorgestellte OLED 97M3 komplett ohne Kabel aus. Das Display des LG SIGNATURE OLED M kann nahtlos an die Wand gehängt werden.

Alle Bildinhalte werden drahtlos über die Zero Connect Box an das 97 Zoll-Display übertragen. Laut LG sollen die Signale mit 4K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholfrequenz über eine Entfernung von bis zu zehn Metern übertragen werden können. Die Zero Connect Box verfügt über eine einstellbare Antenne, die auf den Bildschirm ausgerichtet wird und ermittelt den optimalen Übertragungsweg von Bild und Ton zum Bildschirm. Dabei können laut LG Datenmengen mit bis zu dreifacher Geschwindigkeit im Vergleich zum bestehenden Wi-Fi 6E-Standard übertragen werden.

Die Zero Connect Box unterstützt den Anschluss externer Geräte mit HDMI 2.1, USB, Antenne, LAN und Bluetooth. Auch Dolby Vision und Dolby Atmos-Inhalte werden laut LG über die Zero Connect drahtlos an den Bildschirm übertragen.

Zunächst ist der LG SIGNATURE OLED M nur in Südkorea erhältlich. In Deutschland ist die Markteinführung für das 4. Quartal geplant. Neben dem 97-Zoll LG SIGNATURE OLED M sollen auch zukünftig 83- und 77-Zoll OLED evo M Modelle mit Zero Connect Technologie erhältlich sein.

Weitere Details zum LG SIGNATURE OLED M finden Sie in unserem Special.

