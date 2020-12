News

LG startet Apple AirPlay 2 & HomeKit-Update für 2018er TVs

LG hat für erste Fernseher aus dem Modelljahr 2018 das zum Jahresende versprochene Update für Apple AirPlay 2 und HomeKit veröffentlicht. Dazu gibt es jetzt erste Meldungen aus unserer Leserschaft sowie von LG TV-Nutzern via Reddit und Twitter. Die neue Firmware für die LG C8 OLED TV-Serie trägt die Nummer 05.30.02.

Eine offizielle Info von LG zum Rollout des Updates und der unterstützen Geräte gibt es bislang noch nicht. Der britische LG-Support hatte im September via Twitter die Veröffentlichung des Updates bis Ende 2020 angekündigt und in den letzten Tagen diese Aussage ohne Nennung eines konkreten Datums wiederholt:

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

Die 2019er und 2020er TVs von LG unterstützen bereits Apple AirPlay 2 und HomeKit. Die Apple TV+ App ist ebenfalls für LG-Fernseher aus den Modelljahren 2018-2020 erhältlich.

