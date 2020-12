News

"Furiosa": Kinostart für "Mad Max: Fury Road"-Prequel offiziell angekündigt

Warner hat jetzt den Kinostart für "Furiosa" offiziell angekündigt. Das Prequel zu "Mad Max: Fury Road" soll nach den aktuellen Planungen am 23.06.2023 in den US-Kinos starten. Inszeniert wird der Film wieder von George Miller, der auch als Autor und Produzent verantwortlich ist. Die Hauptrolle übernimmt Anya Taylor-Joy, die zuletzt vor allem durch die Netflix-Serie "Das Damengambit" bekannt wurde. Zu den weiteren Darstellern gehören u.a. Chris Hemsworth und Yahya Abdul-Mateen II.

Neben "Furiosa" plant Warner auch die Kinostarts für den Realfilm/Animations-Mix "Coyote vs. Acme” für den 21.07.2023 und das Film-Musical "The Color Purple” für den 20.12.2023.

Warner kündigt die drei neuen Filme bislang ausschließlich fürs Kino an. In den USA will Warner im kommenden Jahr alle Kino-Neuheiten auch parallel beim Streaming-Dienst HBO Max zeigen, hatte aber auch betont, dass dies nur für Filme im Jahr 2021 gilt.

