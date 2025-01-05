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"Largo Winch: Der Preis des Geldes" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
05.01.2025 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "Largo Winch: Der Preis des Geldes" (Largo Winch: Le prix de largent) im Februar auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Fortsetzung der französischen Action-Reihe mit Tomer Sisley und James Franco erscheint am 20.02.2025 fürs Heimkino.
Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.
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