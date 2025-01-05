News

CES: LG stellt neue OLED-Fernseher für 2025 vor

LG hat heute seine OLED evo-Reihe 2025 vorgestellt, die von den Flagschiffen OLED evo M5 und OLED evo G5 mit Alpha 11 AI-Prozessor Gen2 angeführt wird. Diese Fernseher erhalten die TV-Signale drahtlos über die Zero Connect Box.

Die verbesserte Brightness Booster Ultimate-Technologie von LG soll eine bis zu dreifache maximale Helligkeit erreichen. Außerdem analyisiert der AI Picture/Sound Wizard über 1,6 Milliarden Bildeinstellungen und 40 Millionen Tonprofile zur Optimierung der Audio- und Videomodi für jeden Benutzer.

Die neuesten OLED evo 4K-Fernseher von LG unterstützen den Filmmaker Mode mit Ambient Light Compensation – eine erweiterte Version des Filmmaker Mode, die die Lichtverhältnisse der Betrachtungsumgebung erkennt und und die Bildeinstellungen automatisch anpasst.

Die neuesten LG OLED evo-Fernseher bieten NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium-Unterstützung mit einer variablen Bildwiederholrate (VRR) in 4K bis zu 165 Hz und haben erstmals die ClearMR 10000-Zertifizierung von VESA erhalten.

Die OLED-Fernseher von LG sind mit einer neuen AI Remote ausgestattet und nutzen eine Sprachsteuerung mit Microsoft Copilot-Unterstützung für die Suche nach Inhalten. Während diese Features direkt zum Start in den USA und Korea verfügbar sein werden, bleibt offen, in welchem Umfang diese auch in Europa mit seiner strengeren Regulierung im KI-Bereich nutzbar sein werden.

LG verspricht LG für webOS 25 einen neuen Startbildschirm mit verbesserter Benutzeroberfläche und die plattformübergreifende IoT-Integration mit dem Home Hub, ThinQ und Google Home. Über das das webOS Re:New-Programm sollen die Fernseher für die nächsten fünf Jahre auf dem aktuellen Software-Stand bleiben.

Die neue OLED-Fernseher von LG werden voraussichtlich im Verlauf des Frühjahrs 2025 in den Handel kommen.

