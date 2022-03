News

Kenneth Branaghs "Belfast" in 4K mit Dolby Vision & Dolby Atmos im Apple iTunes Store

Universal veröffentlicht "Belfast" auf Blu-ray Disc und auch in 4K. Das Drama von Kenneth Branagh vor dem Hintergrund des Nordirland-Konflikts läuft seit dem 24.02.2022 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im 2. Quartal auf Blu-ray Disc. Der genaue VÖ-Termin ist noch nicht bekannt.

Informationen zu einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Belfast" liegen bislang noch nicht vor. "Belfast" wird aber zumindest im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound erhältlich sein.

In den USA wurde "Belfast" bereits am 01.03.2022 auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Neben einem Audio-Kommentar, Making of und Deleted Scenes ist die Blu-ray Disc auch mit einem alternativen Ende ausgestattet.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.