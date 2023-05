News

John Williams "E.T. The Extra-Terrestrial"-Soundtrack erscheint als Mondo Vinyl-Edition

Mondo Mondo veröffentlicht in Kooperation mit Geffen Records und Universal Pictures den John Williams-Soundtrack von Steven Spielbergs "E.T. The Extra-Terrestrial" in einer neuen 40th Anniversary Vinyl-Edition. Die Neuauflage des Music Scores erscheint auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit Gatefold-Cover und soll ab dem 19.05.2023 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Tracklist

SIDE A

1. Main Title 1:14

2. Far From Home / E.T. Alone 6:57

3. The Encounter 1:49

4. Bait for E.T. 1:45

5. Meeting E.T. 2:08

6. E.T.’s New Home 1:28

7. The Beginning of a Friendship 2:53

8. Toys 3:13

SIDE B

Anzeige



1. I’m Keeping Him 2:20

2. E.T.’s Powers 2:44

3. The Closet 0:53

4. E.T. and Elliott Get Drunk 2:57

5. Frogs 2:21

6. The Kiss 0:49

7. Levitation 0:41

8. At Home 5:38

9. The Magic of Halloween 2:55

SIDE C

1. Sending The Signal 3:58

2. Searching for E.T. 4:18

3. Invading Elliott’s House 2:24

4. Stay With Me 2:24

5. Losing E.T. 2:04

6. E.T. Is Alive 4:22

SIDE D

1. The Rescue and Bike Chase 8:07

2. The Departure 7:07

3. End Credits 3:55

