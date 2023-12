News

Jingle Sales: Bis zu 50% Rabatt und GRATIS Zubehör bei beyerdynamic noch bis 21.12.

Bildquelle: beyerdynamic

Noch bis zum 21. Dezember 2023 gibt es bei beyerdynamic attraktive Rabatten im Online-Shop. Bis zu 50% Preisvorteil sind möglich, es gibt GRATIS Zubehör und auch das Outlet sowie die Manufaktur mit einem "All-Inclusive-Preis" für den MMX 300 Manufaktur sind bei der Rabattaktion mit dabei. Auf der Website hat beyerdynamic besonders attraktive Highlights in drei Kategorien unterteilt: Geschenkideen unter 150 Euro, zwischen 150 und 250 Euro und ab 250 Euro. In einer Übersicht haben wir in einem Special die Highlights gelistet (Klick!).

Darüber hinaus gibt es einen GRATIS Thermobecher für jede Bestellung über 399 Euro und wer sich für ein beyerdynamic SPACE oder SPACE MAX entscheidet, erhält den USB-Dongle GRATIS dazu.

Wer bis zum 20.12. um 09:00 Uhr bestellt, erhält das Paket garantiert pünktlich bis Heiligabend. Die Versandkosten übernimmt ab 29 Euro beyerdynamic. Die beyerdynamic Jingle Sales laufen vom 04. bis 21. Dezember 2023.

Alle Angebote gibt es direkt auf der Aktions-Website (Klick!)!

