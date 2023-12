SPECIAL: Jingle Sales - Weihnachtsgeschenke mit 50% Rabatt + GRATIS Zubehör bei beyerdynamic

Abwarten kann sich lohnen! Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat, findet bei den beyerdynamic Jingle Sales (Klick!) ganz sicher das Richtige für die Liebsten oder auch für sich persönlich. Vom 04. bis zum 21. Dezember gibt es auf zahlreiche Produkte im beyerdynamic Online-Shop bis zu 50% Rabatt.

GRATIS Thermobecher & USB-Dongle

Außerdem lockt das Traditionsunternehmen mit attraktiven Zusatzangeboten. Ab einem Bestellwert von über 399 Euro gibt es einen beyerdynamic Thermobecher gratis dazu. Und wer sich für eines der beiden Speakerphones SPACE oder SPACE MAX entscheidet, erhält zudem direkt den passenden USB-Dongle ohne Aufpreis.

Outlet & Manufaktur

Die Jingle Sales umfassen auch das beyerdynamic Outlet. Zahlreiche, bereits reduzierte B-Ware-Artikel, die es teilweise zum ersten Mal im Outlet gibt, kann man während der Aktion nochmals günstiger ergattern.

In der Manufaktur gibt es ebenfalls Preisvorteile. Das High-End-Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur ist, individuell gestaltet, während der Jingle Sales zum All-Inclusive-Preis von 249 Euro erhältlich.

Anzeige

Pünktlich bis Weihnachten geliefert

Liefergarantie bis Weihnachten! Geht die Bestellung (ausgenommen Manufaktur-Kopfhörer) bis 20. Dezember um 09:00 Uhr ein, wird das Weihnachtsgeschenk pünktlich bis Heiligabend geliefert. Die Versandkosten übernimmt ab einem Bestellwert von 29 Euro beyerdynamic.

Geschenkideen

Geschenkideen gibt es bei beyerdynamic in den Kategorien unter 150 Euro, von 150 bis 250 Euro und ab 250 Euro. Wir haben uns die attraktivsten Angebote ausgesucht und im Artikel übersichtlich zusammengefasst. Zunächst aber noch die Details der Aktion in Kürze:

Jingle Sales bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 04.12. - 21.12.2023

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 50% sparen

Bis 20.12. um 09:00 Uhr bestellen und pünktlich bis Heiligabend geliefert bekommen

Highlight: GRATIS Thermobecher für jede Bestellung mit einem Bestellwert über 399 Euro

GRATIS USB-Dongle beim Kauf eines beyerdynamic SPACE oder SPACE MAX Speakerphone

"All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für MMX 300 Manufaktur (249 €)

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits stark reduzierte B-Ware

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

Hier geht es direkt zur Jingle Sales-Aktion bei beyerdynamic (Klick!)

Geschenkideen unter 150 Euro - Klick!

SPACE + Gratis Dongle

beyerdynamic SPACE

Anzeige



Das beyerdynamic SPACE Speakerphone eignet sich für jegliche Calls und Meetings und macht sowohl im Home Office als auch in kleineren Unternehmen mit exzellenter Sprachverständlichkeit und innovativen Features eine ausgezeichnete Figur. Für klare Dialoge mit mehreren Gesprächspartnern sorgt die 360° SMART MIC TECHNOLOGY. Dabei erkennen vier MEMS Mikrofone automatisch, ob es sich um Stimmen oder Störsignale handelt und blenden unerwünschten Hall, Echos und Rückkopplungen aus. Die Lautstärke wird automatisch angepasst und dank Full-Duplex-Audio können auch mehrere Personen gleichzeitig sprechen. Ein Business Mode verhindert ein ungewolltes Verbinden mit Bluetooth-Geräten in der Nähe.

Die komfortable Steuerung mit beleuchteten Bedienelementen stellt keinen Anwender vor Probleme und mit einer Akkulaufzeit von 20 Stunden hält das Speakerphone auch intensive Meetings locker durch. Das SPACE ist flach, kompakt und optisch unaufdringlich. Selbst als Bluetooth-Lautsprecher macht es, eigenem EQ-Preset für Musik sei Dank, eine gute Figur und kann mit der "True Wireless"-Funktion mit einem zweiten Speakerphone zum Stereo-Setup kombiniert werden.

Die Verbindung kann drahtlos per Bluetooth oder auch via USB erfolgen. Für erweiterte Kompatibilität gibt es den beyerdynamic USB Wireless Adapter. Der Dongle gewährleistet nicht nur eine reichweitenstarke, zuverlässig stabile Bluetooth-Verbindung, sondern auch volle Funktionalität bei Telefonaten über Microsoft Teams. Umständliches Konfigurieren entfällt ebenfalls. Der USB WL Adapter wird einfach an PC oder Laptop angeschlossen und das SPACE per Bluetooth-Pairing damit verbunden. Den Dongle im Wert von 49 Euro gibt es während der Jingle Sales gratis dazu.

DT 240 PRO

Anzeige



beyerdynamic DT 240 PRO

Der geschlossene Studio-Kopfhörer im zeitlos schlichten Look leistet sich praktisch keine Schwächen und bietet selbst ohne Rabatt ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Eine hervorragende Abschirmung externer Geräusche und eine enorm präzise, transparente Wiedergabe mit hohem Auflösungsvermögen machen das Abhören zum Genuss.

Unabhängig des Musikgenres und des Lautstärkepegels wird eine authentische Klangkulisse ohne Verzerrungen mit maximaler Souveränität abgebildet. Der DT 240 PRO arbeitet problemlos stationär im Studio, aber auch mit portablen Endgeräten flexibel zusammen. Dank ergonomischem Kopfband und weichen Ohrpolstern ist hoher Tragekomfort auch bei intensiven Recording-Sessions garantiert.

Blue BYRD ANC

beyerdynamic Blue BYRD ANC

Der Blue BYRD ANC ist ein recht junger Neuzugang im Sortiment von beyerdynamic, hat sich aber bereits als klangstarker In-Ear-Kopfhörer mit effektiver Geräuschunterdrückung und hoher Akkulaufzeit etabliert. Bluetooth 5.2 sorgt zusammen mit aptX Adaptive und AAC-Support für eine zuverlässige Wireless-Verbindung und hohe Qualität und Google FastPair maximiert den Bedienkomfort. Per Multipoint-Funktion gelingt auch die Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig.

Dank praktischem Neckband ist der Blue BYRD ANC immer griffbereit. Die integrierte Remote dient der bequemen Steuerung und hat zudem ein Mikro integriert. In Kombination mit der Qualcomm cVc-Technologie ist hohe Sprachverständlichkeit in jeder Situation gewährleistet. Die aktive Geräuschunterdrückung erweitert zusätzlich die Flexibilität des Blue BYRD ANC und bringt auch einen Transparency Mode mit.

Der Akku hält bis zu 14 Stunden durch und mit der Schnellladefunktion reichen 10 Minuten Ladung für knapp zwei Stunden Musikgenuss aus. Akustisch überzeugte uns der Blue BYRD ANC im Test mit einer sehr facettenreichen, detaillierten Kulisse und exzellenter Stimmwiedergabe.

DT 770 PRO (80 Ohm, B-Ware)

beyerdynamic DT 770 PRO (80 Ohm)

Der DT 770 PRO hat innerhalb des beyerdynamic Kopfhörer-Portfolios Legenden-Status inne und begeistert anspruchsvolle Anwender in jeder Situation. Völlig unabhängig des Musikgenres bietet er eine maximal authentische Klangcharakteristik und eignet sich perfekt fürs Monitoring und Recording. Nicht umsonst zählt er zu den Benchmark-Headphones in Profi-Aufnahmestudios auf der ganzen Welt.

Beim Tragekomfort macht ihm ebenfalls keiner etwas vor. Weil es im Studio auch mal etwas länger dauern kann, ist der Kopfhörer mit weichen, ohrumschließenden Ohrpolstern ausgestattet und bringt eine exakt verstellbare Federstahl-Bügelkonstruktion mit. Bei intensiver Nutzung kann man die Ohrpolster im Bedarfsfall problemlos austauschen.

Geschenkideen von 150 bis 250 Euro (GRATIS Thermobecher bei Bestellungen über 399 Euro) - Klick!

MMX 200 wireless

beyerdynamic MMX 200 wireless

Wie der Blue BYRD ANC ist das Gaming-Headset MMX 200 wireless eine Produktneuheit aus diesem Jahr und sorgt beim Zocken mit seinen 40mm großen Treibern für hohe Immersion, maximale Präzision und eine rundum tadellos abgestimmte, sehr dynamische Klangperformance. Das Ergebnis sind besonders realistische Spielwelten und klare Vorteile bei entscheidenden Spielzügen.

Den stets klar verständlichen Team-Chat übernimmt das META VOICE Mikrofon mit 9,9mm Kapsel. Lebensecht und natürlich wird das Stimmbild übertragen, dabei blendet das Headset störende Umgebungsgeräusche (z.B. Mausklicks und Tastaturklackern) effektiv aus. Nimmt man das META VOICE Mikro ab, aktivieren sich im MMX 200 wireless integrierte Mikrofone und ein Freisprechen, z.B. bei eingehenden Anrufen, ist weiterhin möglich.

Die Steuerung erledigt man komfortabel mit dem gut erreichbaren Drehrad. Lautstärke einstellen, Mikrofon stummschalten und den Augmented Mode steuern ist jederzeit mühelos möglich. Der Augmented Mode lässt einen Mix von Umgebungsgeräuschen und In-Game-Sound zu, wenn man gerade nicht in der Spielwelt versinken, sondern auch sein Umfeld wahrnehmen möchte.

Der META LINK SWITCH erlaubt den nahtlosen Wechsel zwischen BLUETOOTH MODE, LOW LATENCY MODE und HYBRID MODE. Für jede Situation lässt sich damit die optimale Drahtlosverbindung auswählen. Im LOW LATENCY MODE wird der beiliegende USB-Dongle mit dem PC oder sonstigen USB-Geräten verbunden, um die Latenz beim Zocken so gering wie möglich zu halten. Im BLUETOOTH MODE kann der MMX 200 wireless ganz konventionell mit einem Smartphone oder anderen BT-fähigen Geräten verbunden werden. Im HYBRID MODE kommuniziert man per analoger Verbindung, während über die Bluetooth-Verbindung z.B. Musik wiedergegeben wird.

Dank hohem Tragekomfort durch die neue Ohrpolsterform und dem mit Memory Foam gefüllten Kunstlederkopfband mit Alu-Bügel gibt es auch bei langen Gaming-Sessions keine Druckstellen an Kopf und Ohren. Die Ohrpolster kann man per Bajonett-Mechanismus leicht austauschen.

Free BYRD (B-Ware)

beyerdynamic Free BYRD

Satte 11 Stunden hält der Free BYRD durch und kommt mit dem Lade-Etui gar auf insgesamt 30 Stunden Musikgenuss. Ist der Akku des TWS-Kopfhörers doch einmal leer, reichen 10 Minuten für eine Stunde Wiedergabezeit aus. Geladen wird per USB-C oder auch mittels Wireless Charging mit dem kabellosen Qi-Ladepad.

Fünf unterschiedliche Ohrpassstücke und drei weitere aus Schaumstoff garantieren eine perfekte Anpassung an den Träger und garantieren hohen Tragekomfort. Die Ausstattung ist insgesamt exzellent: aptX Adaptive und AAC werden unterstützt, Google FastPair ist an Bord, die Qualcomm cVc-Technologie garantiert klare Sprachverständlichkeit beim Telefonieren und zudem verfügt der Free BYRD über ein IPX4-Zertifikat.

Akustisch begeistert der Kopfhörer nicht nur mit einer überragenden Stimmwiedergabe, sondern auch mit ausgeprägter Räumlichkeit, klarer Staffelung und einem nachdrücklichen und präzisen Bassbereich. Über die leicht bedienbare beyerdynamic App erhält man auch Zugriff auf die MOSAYC-Klangtechnologie, die zahlreiche individuelle Eigenschaften des Gehörs berücksichtigt und die Akustik des Free BYRD perfekt auf die persönlichen Anforderungen des Nutzers abstimmt. Verschiedene EQ-Modi sind integriert und auch wie die Touch-Bedienelemente bei verschiedenen Eingabebefehlen reagieren sollen, kann man individuell festlegen. Mit an Bord ist außerdem eine hocheffiziente aktive Geräuschunterdrückung, die auch einen Transparency Mode bietet.

DT 700 PRO X

beyerdynamic DT 700 PRO X

Für uns ist der geschlossene Studio-Kopfhörer DT 700 PRO X in jeder Situation eine klare Kaufempfehlung, daher war er auch bei unseren Kaufberatungen und Empfehlungs-Specials stets mit von der Partie. Auch ohne jeden Rabatt bietet der geschlossene DT 700 PRO X ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und begeistert allein schon durch seine überdurchschnittlich hohe Verarbeitungs- und Materialqualität. Herzstück ist der in Heilbronn entwickelte und gefertigte STELLAR.45-Treiber. Er verfügt über einen Widerstand von 48 Ohm und kann flexibel an unterschiedlichsten Endgeräten betrieben werden — egal ob Smartphone oder hochwertiges Studio-Equipment.

Akustisch überzeugt er selbst audiophile Anwender mit seinem brillanten, nachdrücklichen und ebenso detailreich wie natürlich wirkenden Sound. Wer einen hochwertigen, klassischen Kopfhörer in diesem Budgetrahmen sucht, sollte hier keine Sekunde zögern.

DT 900 PRO X

beyerdynamic DT 900 PRO X

Die schlagkräftigsten Argumente, die für den DT 700 PRO X sprechen, gelten 1:1 auch für den DT 900 PRO X. Bezüglich der verwendeten Materialien und Komponenten sind die beiden Kopfhörermodelle praktisch identisch. Im Gegensatz zur geschlossenen Konstruktion des DT 700 PRO X, der sich perfekt für die Produktion (Recording & Monitoring) eignet, ist der DT 900 PRO X ein offener Kopfhörer. Er spielt seine Stärken vor allem beim professionellen Abhören, Mixing und Mastering aus. Mini-XLR-Kabel in 1m und 3m liegen bei, können problemlos gewechselt und durch andere Anschlussmöglichkeiten ausgetauscht werden. Natürlich bietet auch der DT 900 PRO X exzellenten Tragekomfort dank Velours-Ohrpolster und Memory-Schaumstoff im Kopfband. Seine enorme Impulstreue, maximale Detailauflösung und Pegelfestigkeit verdankt er unter anderem dem STELLAR.45 Schallwandler, dem starken Neodym-Antrieb und einer Schwingspule aus kupferplattiertem Hightech-Wire.

M 90 PRO X

beyerdynamic M 90 PRO X

Idealer Partner für die qualitativ hochwertige Aufnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten im Home-, Projekt- und Studio-Bereich ist das Kondensatormikrofon M 90 PRO X. Neben einem sehr detaillierten, präzisen und angenehm warmen Sound zeichnet sich das Mikrofon durch sein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis und eine optimale Dämpfung von Pop-Lauten aus. Kraftvolle Mitten, völlig saubere Bässe mit tadelloser Struktur und Nachdrücklichkeit sowie brillante Höhen runden die akustischen Eigenschaften ab.

Es ist ebenso flexibel und verfügt als Großmembranmikrofon dank seiner Nierencharakteristik über eine breite Aufnahmequelle und lässt auch Bewegungen vor dem Mikro zu. Auch eine hohe maximale Schalldruckgrenze ist dank der eigens für das M 90 PRO X entwickelten Elektronik möglich. Zusammen mit dem rauscharmen Verstärker und dem präzisen Spannungsregler bildet sie die Grundlage für die exzellenten Klangeigenschaften des M 90 PRO X.

Kapsel, Platine, Stecker oder auch Gehäuseteile des schlanken und eleganten M 90 PRO X kann man problemlos tauschen und reparieren lassen.

Geschenkideen ab 250 Euro - Klick!

Amiron wireless copper

beyerdynamic Amiron wireless copper

Kupferfarbene Zierelemente machen den Amiron wireless copper zu einer ganz besonders edlen Variante des hochwertigen Wireless-Kopfhörers im beyerdynamic Sortiment. Der Zierring aus massivem Kupfer, der sich zwischen Hörerschale und Gehäusedeckel nahtlos einfügt, wirkt besonders nobel. Auch am Kopfband sitzt ein optischer Akzent und komplettiert zusammen mit der Seriennummer in Kupferoptik am Abschlussstück den Gesamtauftritt.

Für technisch affine HiFi-Fans interessant ist die Position des Kupferrings. Dieser sitzt nämlich auf der gleichen Achse wie die innenliegende Kupferdraht-Schwingspule des Treibers und macht die inneren Qualitäten des Amiron wireless copper nach außen hin sichtbar. Gediegene Optik ist natürlich nicht alles und so wird auch ein hoher Tragekomfort mit bequemen Ohrpolstern und dem Kopfband aus Alcantara geboten.

Tadellose Verarbeitungs- und Materialqualität, Tragekomfort und schicke Ästhetik werden von einer sehr detaillierten, hochauflösenden und homogenen Klangcharakteristik komplettiert. Dabei ist der Amiron wireless copper auch äußerst pegelfest und eignet sich für jedes Musikgenre. Die Audiosignalübertragung via Bluetooth gelingt dank aptX HD und AAC in hoher Qualität, eine verzögerungsfreie Wiedergabe garantiert zudem aptX Low Latency.

Die Akkulaufzeit ist mit 30 Stunden großzügig bemessen und ist der Akku doch einmal leer, lässt sich der beyerdynamic Wireless-Kopfhörer auch kabelgebunden verwenden.

Amiron wireless (B-Ware)

beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware)

Wer auf die elegante Ästhetik der copper-Edition verzichten kann, findet im Amiron wireless als B-Ware einen akustisch identisch kompetenten und ebenso zuverlässigen Partner für audiophile HiFi-Performance ohne störende Kabel zum besonders günstigen Preis. Für die akustische Leistungsfähigkeit ist auch hier unter anderem der von beyerdynamic selbst entwickelte Tesla-Treiber verantwortlich. Jedes akustische Detail wird erfasst und präzise im offenen Raum platziert.

Das letzte Quäntchen Klangqualität holt man dann mit der MOSAYC Klangpersonalisierung heraus, die individuelle Eigenschaften des persönlichen Hörvermögens berücksichtigt und die Klangeigenschaften des Kopfhörers entsprechend anpasst.

Tragekomfort und Verarbeitungsqualität entsprechen vollständig der luxuriösen Variante Amiron wireless copper und beide Modelle werden in Deutschland von erfahrenen Mitarbeitern von Hand gefertigt.

DT 1990 PRO

beyerdynamic DT 1990 PRO

Höchsten Ansprüchen im Bereich Studio, Producing und Mixing & Mastering wird der DT 1990 PRO Studio-Referenzkopfhörer gerecht. Der große, von beyerdynamic selbst entwickelte Tesla-Neodym-Treiber mit einem beeindruckenden Durchmesser von 45mm bietet maximale Auflösung und Authentizität. Dank der enormen Ausgangsleistung kann man mit dem DT 1990 PRO auch sehr laut abhören. Mit absoluter Pegelfestigkeit gibt er sich dabei selbst bei sehr komplexen Klangkulissen völlig souverän. Tonalität, Dynamik und Klangfarbe bleiben über den gesamten Lautstärkebereich praktisch unverändert. Stets ausgewogene, angenehme Höhen, strukturierte Mitten und nachdrückliche, hochpräzise Bässe zeichnen die Klangcharakteristik aus.

Für lange Einsätze im Studio bringt der DT 1990 PRO ausgezeichneten Tragekomfort mit und schreckt mit exzellenten Materialien und sehr guter Verarbeitungsqualität auch nicht vor kontinuierlich hoher Beanspruchung zurück. Wie der Amiron wireless und Amiron wireless copper wird auch der DT 1990 PRO in Deutschland von Hand gefertigt.

M-Serien-Mikrofone (B-Ware)

Seit fast 90 Jahren fertigt beyerdynamic Mikrofone in Deutschland und kann so nicht nur auf eine lange Tradition zurückblicken, sondern verfügt auch über einen großen Erfahrungsschatz. Das M 130 und M 160 sind seit 1957 im Portfolio des Herstellers und echte Ikonen. Exzellente Verarbeitung, hohe Materialqualität und beeindruckende Klangeigenschaften sprechen für das gesamte Sortiment der M-Serie. Nicht umsonst setzten bereits Legenden wie Led Zeppelin, Jimi Hendrix und Phil Collins auf diese Modelle und schufen damit musikalische Meisterwerke.

Auch heute arbeiten aufgrund der natürlichen Klangcharakteristik viele aktuelle Musiker mit den Mikrofonen der M-Serie von beyerdynamic. Darunter Aaron Sterling (Drummer bei Harry Styles, Taylor Swift, John Mayer), Ash Soan (Studio-Drummer bei Dua Lipa, Adele u.a.) und Jost Nickel (Drummer bei Jan Delay).

Von der Membran und dem Wandler bis hin zum Mikrofonkorb wird alles in Deutschland produziert. Alle klanglich relevanten Komponenten werden nicht zugekauft, sondern von beyerdynamic selbst hergestellt. Damit bewahrt der Hersteller die Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess. Eine akribisch präzise Qualitätskontrolle sichert zudem höchste Standards. Jedes Mikrofon wird individuell vermessen, die Messkurve liegt dem Mikrofon beim Kauf in ausgedruckter Form bei.

Die Mikrofone der M-Serie sind sehr vielseitig einsetzbar. Mit jeweils eigenen Richtcharakteristiken und Wandlerprinzipien eignen sich die verschiedenen Modelle für unterschiedliche Anwendungszwecke. Allen gemein hingegen ist eine pure und unverfälschte Aufnahme der Klangquelle. Mit ihren hochwertigen technischen Eigenschaften bieten sie ein Maximum an Klangperformance, ohne dass das Ursprungssignal durch das Mikrofon verfärbt wird. Egal ob Kondensatormikrofon oder dynamisches Tauchspulen- oder Bändchenmikrofon, durch den natürlichen und detailgetreuen Klang ergeben sich mittels EQ nahezu grenzenlose Möglichkeiten in der Soundgestaltung.

Während der Jingle Sales kann man ausgewählte Modelle der M-Serie (vor Facelift) zu sehr günstigen Preisen ergattern. Dabei ist zu beachten, dass die neuen Mikrofone aus 2023 für eine einheitliche Designsprache vorwiegend optisch überarbeitet wurden. Alle M-Serie Mikros sind, sowohl vor als auch nach dem Facelift, vielseitig einsetzbare und robuste Werkzeuge für den professionellen Gebrauch, egal ob im Studio oder auf der Bühne.

M 130 (B-Ware) und M 160 (B-Ware)

beyerdynamic M 130 (Old Design, B-Ware)

Zwei der im Preis reduzierten Mikrofone sind das M 130 und M 160. Beides sind Modelle mit Doppelbändchen, die beyerdynamic in Deutschland von Hand fertigt. Für die Klangaufnahme zeichnet also nicht nur ein einzelnes, hauchdünnes Alu-Bändchen verantwortlich, sondern für hohe Sensitivität zwei übereinanderliegende. beyerdynamic ist zudem der einzige Hersteller, der die Kombination aus dynamischem Doppelbändchen mit einer Hyperniere (M 160) und einer Achter-Charakteristik (M 130) anbietet. Dadurch lassen sich klanglich einzigartige M/S-Aufnahmen erstellen.

Das M 130 erreicht mit zwei im Abstand von nur 0,5mm übereinander angeordneten Bändchen einen ungewöhnlich glatten und ausgeglichenen Frequenzgang. In Kombination mit dem praktisch idealen Impulsverhalten zeichnet es sich durch hohe Verfärbungsarmut und klangliche Neutralität aus. Es eignet sich mit der Richtcharakteristik Acht perfekt für Stereo-, Raum- und Instrumentenaufnahmen. Damit werden Signale von vorne und hinten gleichermaßen aufgenommen, Seitenschall aber effektiv ausgeblendet.

beyerdynamic M 160 (Old Design, B-Ware)

Das M 160 ist in seiner Bauform weltweit einzigartig. Die meisten Doppelbändchenmikrofone weisen eine Achter-Richtcharakteristik auf. Das M 160 hingegen setzt auf die "Hyperniere". Dadurch ist es weniger anfällig für Umgebungsgeräusche, da Störschall bei 110° um 25 dB abgesenkt und auch von hinten weniger Schall aufgenommen wird. Somit eignet sich das Mikro auch hervorragend für die Bühne. Wie bereits erwähnt, lassen sich außerdem in Kombination mit dem M 130 klanglich einmalige M/S-Aufnahmen realisieren.

beyerdynamic M 88 (Old Design, B-Ware)

Zusätzlich zu M 130 und M 160 bietet beyerdynamic die beiden dynamischen Tauchspulenmikrofone M 201 und M 88 ebenfalls zu sehr günstigen Preisen an. Auch hier handelt es sich um Modelle vor dem Facelift in diesem Jahr und um B-Ware.

Jingle Sales

Wann? 04.12. - 21.12.2023

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 50% sparen

Bis 20.12. 09:00 Uhr bestellen und pünktlich bis Heiligabend geliefert bekommen

Highlight: GRATIS Thermobecher für jede Bestellung mit einem Bestellwert über 399 Euro

GRATIS USB-Dongle beim Kauf eines beyerdynamic SPACE oder SPACE MAX Speakerphone

"All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für MMX 300 Manufaktur (249 €)

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits stark reduzierte B-Ware

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

Hier geht es direkt zur Jingle Sales-Aktion bei beyerdynamic (Klick!)

Special: Philipp Kind

Datum: 06.12.2023

Tags: Beyerdynamic