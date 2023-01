News

"Jim Jarmusch Collection" erscheint im März auf Blu-ray Disc

StudioCanal bringt im März zum 70. Geburtstag des Indie-Regisseurs eine neue "Jim Jarmusch Collection" in den Handel. Das Blu-ray Disc-Set soll ab dem 23.03.2023 erhältlich sein und enthält die folgenden Filme:

Permanent Vacation (1980)

Stranger than Paradise (1984)

Down by Law (1986)

Mystery Train (1989)

Night on Earth (1991)

Dead Man (1995)

Year of the Horse( 1997)

Ghost Dog - Der Weg des Samurai (1999)

Coffee and Cigarettes (2003)

Broken Flowers (2005)

Gimme Danger (2016)

Darüber hinaus erscheint im Direktvertrieb über den Arthaus-Shop auch noch eine "Jim Jarmusch Complete Collection", die zusätzlich die Filme "The Dead Don't Die", "Paterson", "Only Lovers Left Alive" und "The Limits of Control" enthält.

