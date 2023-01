News

AIRY TWS: Teufel präsentiert neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer für den Alltag

Bildquelle: Teufel

Teufel präsentiert den Nachfolger des beliebten AIRY True Wireless in vier unterschiedlichen Farben. Der neue AIRY TWS ist natürlich ebenfalls ein kabelloser In-Ear-Kopfhörer und laut Teufel in idealer Sound-Begleiter mit exzellenten Klangeigenschaften im Alltag. An Bord für die drahtlose Signalübertragung ist Bluetooth 5.0 mit AAC. Bei der Akkulaufzeit werden insgesamt bis zu 26 Stunden geboten, die Ohrhörer sollen über 6 Stunden Wiedergabe mit einer Ladung schaffen. Der Akkustand wird sowohl bei iOS als auch Android und zusätzlich mittels LED-Beleuchtung an der Vorderseite des Lade-Etuis angezeigt. Wird das Case geöffnet, ist man dank Auto-Pairing flink verbunden. Die IPX3-zertifizierten In-Ears kommen mit fünf Ohrpassstücken aus Silikon im Lieferumfang und sollen auch guten passiven Außenschallschutz bieten. Für eine sehr gute Sprachverständlichkeit sitzen zudem zwei Mikrofone in jedem Ohrhörer. Problemlos kann man mit nur einem Ohrhörer telefonieren. Seitliche Touch-Bedienung ermöglicht das Justieren der Lautstärke und die Musiksteuerung sowie eine Telefonannahme und die Aktivierung des Sprachassistenten.

Der Teufel AIRY TWS ist ab sofort in allen Teufel Stores und im Teufel Webshop zum Preis von 99,99 Euro in den Farbvarianten Night Black, Silver White, Steel Blue und Pale Gold verfügbar. In Kürze werden Case sowie linker und rechter Ohrhörer sowie Ear-Tip-Sets separat erhältlich sein.

