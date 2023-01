News

Oscar-Nominierungen für "Avatar: The Way Of Water", "Top Gun: Maverick" und "Im Westen nichts Neues"

In den USA wurden heute die Nominierungen für die Oscar-Verleihung 2023 bekannt gegeben. In der Hauptkategorie "Bester Film" wurden die folgenden Filme nominiert:

Avatar: The Way Of Water

Im Westen nichts Neues

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Insgesamt gibt es u.a. elf Nominierungen für "Everything Everywhere all at Once", neun für "Im Westen nichts Neues" und "The Banshees of Inisherin", acht für "Elvis", sieben für "The Fabelmans", sechs für "Top Gun: Maverick" und "Tár", vier für "Avatar: The Way Of Water", drei für "Triangle of Sadness" sowie zwei Nominierungen für "Women Talking". Teilweise sind z.B. in den Darsteller-Kategorien auch mehrere Personen aus dem gleichen Film für einen Oscar nominiert.

"Avatar: The Way Of Water", "Im Westen nichts Neues", "The Batman" und "Top Gun: Maverick" haben auch Chancen auf einen Oscar in den technischen Kategorien für "Sound" und "visuelle Effekte".

Die 95. Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 12. auf den 13.03.2023 in Los Angeles statt.

