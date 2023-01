News

"Jethro Tull - Rökflöte" erscheint als "Deluxe Edition" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc + CD und Vinyl

Jethro Tull veröffentlichen am 21.04.2023 ihr 23. Studio-Album "Rökflöte". Neben den Standard-Editionen auf CD und LP wird "Rökflöte" auch als "Deluxe Edition" in einem "Artbook" inklusive Blu-ray Disc mit Dolby Atmos-Mix, einem alternativen Hi Res Audio Stereo-Mix von Bruce Soord sowie einem Interview mit Ian Anderson erscheinen. Für die "Deluxe Edition" stehen zwei Varianten zur Auswahl. Neben einer Blu-ray Disc mit Doppel-CD wird auch eine Version der "Deluxe Edition" mit Blu-ray Disc, Doppel-CD und Doppel-LP angeboten.

Während in den "Deluxe"-Sets die zweite CD verschiedene Demo-Versionen enthält wird auf der zweiten Schallplatte das Album im alternativen Stereo-Mix von Bruce Soord präsentiert. Die einfache LP wird auch in einer limitierten "Blu Vinyl"-Edition exklusiv bei jpc.de erhältlich sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.