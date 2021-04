News

"Jason X" & "Jason Goes to Hell" auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht im Juni "Jason X" & "Jason Goes to Hell" auf Blu-ray Disc. Die lange Zeit indizierten Horror-Filme aus der "Freitag der 13."-Reihe erscheinen im Doppelpack am 10.07.2021 auf Blu-ray Disc.

Beide Filme sind uncut und auch nach Aufhebung der Indizierung weiterhin erst ab 18 Jahren freigegeben.