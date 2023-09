News

James Camerons "Titanic" & "The Abyss" noch in diesem Jahr auf 4K Ultra HD Blu-ray?

Es gibt wieder einmal neue Infos zu einer möglichen Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Titanic" und "The Abyss" auf Ultra HD Blu-ray. So wird ein neues "Titanic"-Listung bei Amazon.com für eine Blu-ray Disc-Veröffentlichung am 05.12.2023 als Indiz für eine kommende Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung gesehen. Das ist bislang aber noch reine Spekulation.

Etwas konkreter äußerte sich James Cameron persönlich am Rande einer Vorführung der "The Abyss - Special Edition" am 27.09. in Los Angeles. Auf die Frage nach einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "The Abyss" erklärte Cameron, dass die Abtastung und das Mastering bereits vollendet seien und er mit einer Veröffentlichung in den nächsten Monaten rechne. Dazu gibt es auch ein Video auf YouTube.

"The Abyss" wurde ebenso wie "True Lies" bislang noch nicht einmal auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Dabei hat es laut Aussage von Cameron bereits ein früheres HD-Master von "The Abyss" gegeben. "True Lies" ist immerhin seit einiger Zeit bei Disney+ in HD in ziemlich guter Qualität zu sehen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.