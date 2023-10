News

James Camerons "Titanic" im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray

James Camerons "Titanic" erscheint noch in diesem Jahr auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray des Oscar-prämierten Dramas mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet aus dem Jahr 1997 wird in den USA am 05.12.2023 von Paramount veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem englischem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Als Bonus-Material sind die Dokumentationen "Titanic: 25 Years later with James Cameron" und "Titanic: Stories from the Heart" mit neuen Interviews mit James Cameron, Produzent Jon Landau und Kate Winslet, drei Audio-Kommentare und eine Fan-Poster-Galerie geplant.

In Deutschland dürfte ebenfalls mit einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung im Dezember zu rechnen sein. Ein genauer VÖ-Termin ist bislang aber noch bekannt.

