"House Of The Dragon" mit Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht auch "House of the Dragon" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. In den USA soll die erste Staffel der HBO-Serie mit einem englischen Dolby Atmos-Mix am 20.12.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind zwei Hintergrund-Featurettes mit Informationen zur Serie und Verbindungen zu "Game of Thrones" geplant.

Für Deutschland ist bislang noch kein genauer VÖ-Termin für die erste "House of the Dragon"-Staffel bekannt.

