Paramount+ startet am 8. Dezember in Deutschland - für Sky-Kunden inklusive

"Paramount+" wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 8. Dezember 2022 starten. Das Abo für den neuen Streaming-Dienst von Paramount soll 7,99 EUR im Monat kosten. Paramount+ wird neben internationalen Filmen & Serien wie "Top Gun: Maverick" und "Star Trek: Strange New Worlds" auch eigene deutsche Produktionen wie z.B. den Cyber-Thriller "A Thin Line" oder die Serie "Der Scheich" (ab 22.12.) als "Paramount+ Original" anbieten.

Paramount+ soll im Web sowie über Apps für iOS und Android und auch auf verschiedenen "Connected Devices" nutzbar sein. In den USA gehören dazu u.a. Apple TV, Amazon Fire TV, Nvidia Shield, Roku, PlayStation 4 sowie Fernseher von LG, Samsung und Sony.

Paramount+ wird von Paramount als Direkt-Abo angeboten aber ebenfalls über eine Kooperation mit Sky nutzbar sein. Paramount+ soll zum Deutschland-Start für Sky Q-Kunden mit Sky Cinema-Abo in Deutschland und Österreich ohne Aufpreis enthalten sein. Dazu solle am 8. Dezember eine App für Sky Q-Receiver veröffentlicht werden. Außerdem soll für Amazon Prime Kunden Paramount+ auch als Channel abonnierbar sein.

