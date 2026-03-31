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Hisense bringt RGB MiniLED-Technologie in neue TV-Serien UR8S und UR9S

Bildquelle: Hisense

Hisense erweitert sein TV-Portfolio 2026 um die neuen RGB-MiniLED-Serien Hisense UR8S und Hisense UR9S. Nach der Einführung erster Modelle in sehr großen Bildschirmdiagonalen soll die Technologie damit nun auch in gängigen Größen ab 55 Zoll einer breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht werden.

Kernmerkmal ist die RGB-MiniLED-Hintergrundbeleuchtung, bei der rote, grüne und blaue LEDs separat angesteuert werden. Dies ermöglicht eine besonders hohe Farbpräzision sowie eine erweiterte Farbraumabdeckung von bis zu 100 Prozent BT.2020. Als Recheneinheit kommt der Hi-View AI Engine RGB Prozessor zum Einsatz und beim Betriebssystem setzt man weiterhin auf das eigene VIDAA.

Die höher positionierte UR9S-Serie bietet Spitzenhelligkeiten von bis zu 5.000 Nits, ein entspiegeltes Display sowie Gaming-Features wie 180 Hz Native Game Mode über HDMI 2.1 und umfassende HDR-Unterstützung inklusive Dolby Vision IQ, außerdem auch IMAX Enhanced. Audio-seitig kooperiert Hisense mit Devialet, ein 4.2.2-Audiosystem ist an Bord. Die Serie ist in 65, 75 und 85 Zoll erhältlich.

Die UR8S-Serie deckt ein breiteres Größenspektrum von 55 bis 100 Zoll ab und positioniert sich als Einstieg in die RGB-MiniLED-Technologie. Sie bietet bis zu 3.800 Nits, matte Anti-Reflection & Glare-Free-Technologie, ebenfalls den AI-Prozessor und HDR-Support für Dolby Vision IQ plus IMAX Enhanced-Support. Auch ein 2.1.2-Soundsystem mit Dolby Atmos ist an Bord. Beide Serien kommen mit einer solarbetriebenen Fernbedienung im Lieferumfang.

Die UR9S-Serie startet im Mai, während die UR8S-Modelle ab Juni/Juli erhältlich sind. Die Preise lauten wie folgt:

UR9S - 85 Zoll: 4.499 Euro / 75 Zoll: 3.499 Euro / 65 Zoll: 2.399 Euro

UR8S - 100 Zoll: 5.999 Euro / 85 Zoll: 3.499 Euro / 75 Zoll: 2.699 Euro / 65 Zoll: 1.999 Euro / 55 Zoll: 1.499 Euro

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