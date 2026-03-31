"Fast & Furious 10" und weitere Blu-ray 3D-Neuheiten mit Dolby Atmos
31.03.2026 (Karsten Serck)
Turbine Medien bietet weitere Filme von Universal und Dreamworks auf Blu-ray 3D an. Ab dem 23.04.2026 werden auch "Fast & Furious 10", "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" und "Trolls - Gemeinsam Stark" überall als 3D-Version im Handel erhältlich sein. Alle drei Filme sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet.
- Fast & Furious 10 [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
- Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
- Trolls - Gemeinsam Stark [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
bereits erhältlich:
- Der Super Mario Bros. Film [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
- Ich - Einfach unverbesserlich 4 [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
- Jurassic World - Ein neues Zeitalter [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
- Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
