News

"Hellboy - Call of Darkness" 4K Ulltra HD Blu-ray in drei neuen Mediabooks bei Amazon

Hansesound hat "Hellboy - Call of Darkness" (Hellboy: Rise of the Blood Queen) bereits im September in drei neuen Mediabooks auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Jetzt sind die Mediabooks auch bei Amazon bestellbar und werden dort voraussichtlich ab Dezember erhältlich sein. Die drei limitierten Sondereditionen erscheinen mit einem unterschiedlichen Cover-Design und enthalten die Ultra HD Blu-ray in unveränderter Form.

bereits erhältlich:

Hellboy - Call of Darkness (Blu-ray Disc / Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Tales of the wild hunt: Hellboy Reborn

Deleted Scenes

Previsualizations

Featurettes

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.