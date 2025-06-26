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Denis Villeneuve dreht nächsten James Bond-Film

Die Amazon MGM Studios haben Denis Villeneuve als Regisseur für den nächsten James Bond-Film verpflichtet. In einer Ankündigung tauschen der "Dune"-Regisseur und die Produzenten viele nette Worte aus, lassen dabei aber offen, wann genau der nächste 007-Film tatsächlich in Produktion gehen und ins Kino kommen soll. Derzeit ist auch noch nicht das Geheimnis um den nächsten James Bond-Darsteller gelüftet.

Der Streit um die Zukunft des James Bond-Franchises wurde im März 2025 durch ein neues Joint Venture zwischen den Amazon MGM Studios und Barbara Broccoli und Michael G. Wilson beigelegt, in dessen Rahmen die Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle über die Rechte an geistigem Eigentum von James Bond erlangen sollen.

In diesem Sommer erscheinen die ersten klassischen James Bond-Filme mit Sean Connery auf Ultra HD Blu-ray - zunächst am 03.07.2025 als Steelbook Collection und dann am 28.08.2025 noch einmal als einfaches Set.

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