HDMI 2.1-Bug sorgt für 4K 120 Hz-Probleme

Laut einem Bericht der c't soll es Probleme bei der HDMI-Weiterleitung von Signalen mit 4K und 120 Hz aufgrund eines fehlerhaften HDMI 2.1-Chipsatzes geben, der von verschiedenen Herstellern genutzt wird. 4K/120 Hz wird sowohl von Sony als auch Microsoft als ein Highlight der neuen PlayStation 5 und Xbox Series X herausgestellt.

Mit einem Vorserien-Modell der Xbox Series X konnte die c't-Redaktion bei direktem Anschluss an einen LG CX9-Fernseher das Spiel "Dirt 5" in 4K mit 120 Hz und HDR darstellen während bei einer Verbindung über einen zwischengeschalteten HDMI 2.1-tauglichen Denon AV-Receiver kein Bild angezeigt wurde.

Gegenüber dem Magazin Audioholics hat Sound United in den USA bestätigt, dass es Wiedergabe-Probleme von 4K/¹20 Hz-Inhalten mit 8K-tauglichen Denon oder Marantz AV-Receivern geben kann und verspricht, an einer Lösung zu arbeiten. Zwischenzeitlich wird empfohlen, das Display direkt über die HDMI 2.1-Schnittstelle anzuschließen und den Ton über die ARC/eARC-Funktion an den Receiver weiterzuleiten oder die Darstellung auf 4K mit 60 Hz einzustellen.

Laut c't soll es ähnliche 4K/120Hz-Probleme wie mit der Xbox Series X auch bei Nutzung einer Nvidia RTX-3080-Grafikkarte geben. Die Redaktion spricht davon, dass die Übertragung mit der PlayStation 5 indes klappen solle, was die c't aber bislang nicht selbst überprüfen konnte.

