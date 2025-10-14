News

Thriller "The Immaculate Room" erscheint auf Blu-ray Disc

Meteor Film veröffentlicht "The Immaculate Room" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Mukunda Michael Dewil mit Emile Hirsch, Kate Bosworth über ein Paar, das auf einen Millionen-Gewinn hofft, wenn es gelingt, sich fünfzig Tage in einem sterilen weißen Raum aufzuhalten, erscheint am 11.12.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.