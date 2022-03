News

HBO Max startet mit Rabatt-Aktion in weiteren europäischen Ländern

Warner startet den Streaming-Dienst HBO Max am 08.03.2022 in 15 weiteren Ländern in Europa. Dabei handelt es sich überwiegend um Länder in Osteuropa:

Bosnia & Herzegovina

Bulgarien

Kroatien

Tschechien

Ungarn

Moldavien

Montenegro

Niederlande

Nord-Mazedonien

Polen

Portugal

Rumänien

Serbien

Slovakei

Slowenien

HBO Max zeigt ausgewählte Filme und Serien auch in Ultra HD mit Dolby Atmos. HBO Max kostet in 4K & HDR 8,99 EUR im Monat oder 69,99 EUR im Jahres-Abo. Zum Start gibt es in einzelnen Ländern einen "Lifetime"-Rabatt von bis zu 50% auf das Abo.

In den Ländern werden Warner-Kinofilme bereits 45 Tage nach dem Kinostart bei HBO Max zu sehen sein, darunter auch "The Matrix Resurrections", "Dune", "King Richard", "The Suicide Squad" und "Tom and Jerry".

Im Jahresverlauf sollen noch sechs weitere europäische Länder dazukommen inklusive Griechenland und die Türkei. Bereits seit 2021 wird HBO Max in Skandinavien sowie weiteren Ländern wie Spanien angeboten.

In Deutschland wird HBO Max vorerst nicht angeboten, da Warner hierzulande derzeit noch eine erst 2019 verlängerte Auswertungsvertrag mit Sky hat.

