"Der Hochstapler - Roofman" im März auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Der Hochstapler - Roofman" auf Blu-ray Disc. Das Drama über einen Serien-Räuber mit Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage und Ben Mendelsohn erscheint am 13.03.2026 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind 3 Featurettes sowie Deleted und Alternate Scenes geplant.

