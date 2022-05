News

Günstigeres Apple TV noch in diesem Jahr?

Der Analyst Ming-Chi Kuo erwartet von Apple ein günstigeres Apple TV noch in diesem Jahr. Laut einer Mitteilung via Twitter könnte Apple in der zweiten Jahreshälfte 2022 ein neues Apple TV-Modell mit einer günstigeren Preisstruktur vorstellen.

Von Apple selbst gibt es dazu bislang noch keine Informatonen. Das aktuelle Apple TV ist deutlich teurer als die Streaming-Sticks von Amazon oder Roku, dafür aber auch leistungsfähiger.

Apple setzt für das eigene Streaming-Angebot schon seit längere Zeit nicht nur auf die eigene Hardware sondern bietet die Apple TV App auch für zahlreiche Smart TVs sowie Amazon Fire TV und Roku an.

