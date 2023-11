News

Günstige Angebote und Bundles bei den Samsung Black Weeks 2023

Bildquelle: Samsung

Nach dem Motto "Unlock your Deals in Smartopia" startet Samsung in die Black Weeks 2023. Auf der Samsung-Website gibt es in einer KI-generierten Welt laut Samsung zahlreiche Gaming- und Shopping-Erlebnisse mit attraktiven Black-Week-Deals. Die Aktion läuft bis zum 01. Dezember um 08:59 Uhr.

In "Smartopia" möchte Samsung zeigen, wie Technologie und Natur Hand in Hand arbeiten können. Neben Zukunftsvisionen gibt es aber auch Rabatte und Bundle-Angebote über alle Produktkategorien hinweg. Mit dabei ist auch "G∙NUSMAS" - das Samsung Maskottchen kennt die besten Angebote und erspielt mit Besuchern der Website in Mini-Games zusätzliche Preisvorteile für die Black-Week-Deals.

Weitere Aktionen umfassen "Build Your Own Bundle" und " Perfect Fit Bundle". Bei "Build Your Own Bundle" gibt es zu ausgewählten Samsung Smartphones und Tablets 4K-Fernseher oder Odyssey Gaming-Monitore gratis dazu. Wer sich für einen Aktions-Side-by-Side-Kühlschrank entscheidet, erhält eine gratis Aktions-Waschmaschine. "Build Your Own Bundle" läuft bis 23. November um 16:59 Uhr. Mit "Perfect Fit" erhält man beim Kauf einer Aktions-Waschmaschine einen passenden Trockner dazu. Diese Aktion läuft bis 28. November um 09:59 Uhr.

Eine vollständige Übersicht aller Bundle-Deals sowie Angebote zu den Black Weeks findet man hier: www.samsung.com/de/offer/black-friday/

