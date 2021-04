News

"Godzilla vs. Kong" bereits im Juni als Import 4K Ultra HD Blu-ray?

Warner hat "Godzilla vs. Kong" bereits in den USA und weiteren Ländern ins Kino gebracht bzw. online veröffentlicht. So können in den USA z.B. Kunden des Streaming-Diensts HBO Max den Film bereits seit dem 31.03.2021 sehen und auch in England ist "Godzilla vs. Kong" sogar in 4K bei Amazon Prime Video zum Verleih erhältlich.

Während Warner in Deutschland bei "Wonder Woman 1984" eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Sky gemacht hat, gibt es bei "Godzilla vs. Kong" bislang noch keine offizielle Info dazu, wie der Film in Deutschland überhaupt zu sehen sein soll. Zwar gibt es bereits seit Mitte März auch eine FSK-Freigabe, doch weder einen Starttermin fürs Kino oder ein Angebot zum Online-Verleih.

Im Ausland gehen die Planungen aber bereits weiter. So soll laut Amazon.co.uk "Godzilla vs. Kong" am 14.06.2021 in England auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen. Für die Ultra HD Blu-ray ist auch ein Steelbook geplant. Informationen zur Ausstattung liegen noch nicht vor. Eine deutsche Tonspur dürfte aber unwahrscheinlich sein.

Der erste Godzilla-Film von Gareth Edwards aus dem Jahr 2014 erscheint in Deutschland voraussichtlich am 06.05.2021 als "Ultimate Collector's Edition" im Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

bereits erhältlich: