Francis Ford Coppolas "The Outsiders" 4K Ultra HD Blu-ray bald im freien Handel erhältlich

StudioCanal/Arthaus veröffentlicht "The Outsiders" in einer einfacheren Version auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem bereits über den Arthaus-Shop seit November die "Limited Collector's Edition" erhältlich ist, erscheint der starbesetzte Klassiker von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1983 inklusive der "The Complete Novel"-Fassung aus dem Jahr 2005 am 07.04.2022 als "Special Edition" mit 2 Ultra HD Blu-rays. Auch die 4K-remasterte Blu-ray Disc erscheint noch einmal in einer Neuauflage.

bereits erhältlich:

