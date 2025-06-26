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Der neue Loewe callas Smart-TV mit UHD-Auflösung und intuitiver Bedienung

Bildquelle: Loewe / HiFi Forum Baiersdorf

Im HiFi Forum Baiersdorf bei Nürnberg kann man sich von der visuellen Leistungsfähigkeit und der intuitiven Bedienung von LOEWE TVs selbst überzeugen. Alle Modelle stehen, ggfs. auf Anfrage, zum Probesehen bereit. Dazu gehört auch der neue Loewe callas Smart-TV mit UHD-Auflösung und Dolby Vision-Support, der in 32 und 43 Zoll erhältlich ist. Neben hoher Farbtreue, einem breiten Betrachtungswinkel, schneller Reaktionszeit sowie der Unterstützung von AirPlay und DTS Play-Fi ist ein geringer Energieverbrauch auf dem Haben-Konto.

Dem flachen Gehäusedesign steht eine elegante Loewe remote aus Aluminium zur Seite. Sechs Direkttasten für Streaming sowie deren Steuerung über das beleuchtete Cursor-Feld sind hier integriert. Die Fernbedienung wird per Bluetooth gekoppelt und unterstützt auch Sprachbefehle. An Anschlüssen stehen HDMI 2.1 Eingänge inklusive VRR zur Verfügung. Per USB kann man außerdem Massenspeicher für Timeshift oder USB-Recording verbinden. Das Dolby Atmos-fähige Audiosystem bietet 60 Watt Leistung und die integrierte Soundbar soll eine tadellose Sprachverständlichkeit und ausgeprägte Räumlichkeit bieten.

Im HiFi Forum Baiersdorf kann man den Loewe callas ab sofort live in stillvoller Umgebung erleben und wird, auf Wunsch, auch gerne kompetent beraten:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

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