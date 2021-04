News

"Fear the Walking Dead - Staffel 6" mit neuen Folgen bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab heute die zweite Hälfte der sechsten Staffel von "Fear The Walking Dead". Die Episoden werden montags sowohl in der englischen Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung veröffentlicht - jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Die ersten sieben Episoden der ersten Staffel-Hälfte sind bereits online verfügbar.