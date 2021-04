News

LG: Verkaufsstart für aufrollbaren OLED TV R in Deutschland

LG verkauft seinen ersten aufrollbaren OLED-Fernseher jetzt auch in Deutschland. Nachdem der LG Signature OLED TV R bereits seit letztem Herbst in Südkorea zum Preis von 100 Mio KRW (ca. 74.000 EUR) angeboten wurde, bietet LG jetzt auch Interessenten in zahlreichen weiteren Ländern eine Kauf-Option. Dazu hat LG eine eigene Website eingerichtet, über die Kontakt mit einem Händler aufgenommen werden kann.

Das rollbare 65 Zoll-Display des LG Signature OLED TV R verschwindet im ausgeschaltetem Zustand komplett in einem Gehäuse und wird für die TV-Nutzung nach oben ausgefahren.

Alternativ gibt es zum "Full View"-Betrieb auch einen "Line View"-Modus, bei dem nur ein Teil aus dem Gehäuse ragt und dabei fünf verschiedene Modi wie "Music", "Clock", "Frame", "Mood" und "Home Dashboard" mit minimalen Display-Anzeigen ermöglicht.

