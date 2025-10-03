Warner: "F1 - Der Film" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

03.10.2025 (Karsten Serck)

Warner veröffentlicht "F1 - Der Film" (F1 - The Movie) im Oktober auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Formel 1-Drama von Joseph Kosinski mit Brad Pitt erscheint am 09.10.2025 als einfache Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc inklusive zwei limitierten Ultra HD Blu-ray-Steelbooks.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind die Featurettes "Die F1-Drehbuchleseprobe", "Die Anatomie eines Unfalls", "Auf Touren kommen", "APXGP-Innovationen", "Der Weg nach Silverstone", "Lewis Hamilton: Der Produzent", "APXGP-Sets und -Standorte weltweit", "APXGP und F1: Die Dreharbeiten" und "Der Klang der Geschwindigkeit" geplant.

Bereits jetzt ist "F1 - Der Film" zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video & Apple erhältlich.

