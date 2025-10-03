News
"Zombies unter Kannibalen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
03.10.2025 (Karsten Serck)
Nameless Media veröffentlicht "Zombies unter Kannibalen" (Zombi Holocaust / La Regina dei Cannibali) auf Ultra HD Blu-ray. Der Splatter-Horror-Film von Marino Girolami aus dem Jahr 1980 erscheint zum Jahresende als 4K-Mediabook inklusive Soundtrack-CD auf Ultra HD Blu-ray. Das Mediabook wird mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten.
