Top-Preise bei IOTAVX, Buchardt Audio, AperionAudio und Econik Speakers in der HiFiPilot Black Week

Bildquelle: HifiPilot

Der Direktvertriebsspezialist HiFiPilot startet am 24. November seine Black Week. Bis einschließlich 01. Dezember 2025 gibt es Preisnachlässe auf zahlreiche Produkte aus dem Portfolio. Darunter Verstärker, Endstufen, Aktivlautsprecher, Subwoofer, Passivboxen und weitere Komponenten von IOTAVX, Buchardt Audio, AperionAudio und Econik Speakers.

Alle Angebote findet man hier:

Wer sich über die Produkte der genannten Marken näher informieren möchte, findet hier die wichtigsten Artikel:

