News
"Yes: Symphonic Live" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
24.11.2025 (Karsten Serck)
Mercury veröffentlicht "Yes: Symphonic Live" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Konzert-Event aus dem Jahr 2001 in der Heineken Music Hall in Amsterdam erscheint als remasterte "Limited Edition" mit Blu-ray Disc, zwei CDs, vier Art Cards und einem Poster sowie als LP-Set mit "Half Speed Remastering" auf vier Schallplatten. Der Verkaufsstart ist für den 23.01.2026 geplant.
Am 06.02.2026 erscheint außerdem "Yes: Tales From Topographic Oceans" als "Limited Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP.
