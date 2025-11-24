News

"Yes: Symphonic Live" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

24.11.2025 (Karsten Serck)

Mercury veröffentlicht "Yes: Symphonic Live" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Konzert-Event aus dem Jahr 2001 in der Heineken Music Hall in Amsterdam erscheint als remasterte "Limited Edition" mit Blu-ray Disc, zwei CDs, vier Art Cards und einem Poster sowie als LP-Set mit "Half Speed Remastering" auf vier Schallplatten. Der Verkaufsstart ist für den 23.01.2026 geplant.

Am 06.02.2026 erscheint außerdem "Yes: Tales From Topographic Oceans" als "Limited Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK