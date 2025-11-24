News

"Ice Road: Vengeance" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Ice Road: Vengeance" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. In Jonathan Hensleighs Fortsetzung von "The Ice Road" darf sich Liam Neeson diesmal im nepalesischen Himalaya-Gebiet mit Söldnern herumschlagen, die einen Bus in ihre Gewalt nehmen. "Ice Road: Vengeance" erscheint am 05.02.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.