"Dune" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Dune" im Dezember inklusive deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Bereits jetzt ist "Dune" in 4K & HDR als "Heimkino-Premiere" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich. Bei Apple ist ebenfalls das Streaming mit Dolby Atmos in deutscher Sprache möglich.

Das Bonus-Material besteht aus zahlreichen Making of-Featurettes mit über einer Stunde Laufzeit:

Die Großen Häuser

Filmbuch Haus Atreides

Filmbuch Haus Harkonnen

Filmbuch Die Bene Gesserit

Filmbuch Die Fremen

Filmbuch Die Spice-Melange

Erschaffung der antiken Zukunft

Meine Wüste, mein Dune

Konstruktion der Ornithopter

Gestaltung des Sandwurms

Vorsicht vor dem Baron

Kleidung aus einer anderen Welt

Eine neue Klangwelt

Der Trainingsrau

Der Spice-Harvester

Der Kampf gegen die Sardaukar

Variable Zukunft

"Dune" erscheint am 23.12.2021 auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und Ultra HD Blu-ray. Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray werden auch als Steelbook erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt voraussichtlich neben HDR10 auch Dolby Vision.

