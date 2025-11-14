"Dream Theater: Quarantième: Live à Paris" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP

14.11.2025 (Karsten Serck)

Dream Theater veröffentlichen "Quarantième: Live à Paris" im November auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Live-Event erscheint als Blu-ray Disc/CD-Set sowie als erweiterte "Artbook"-Edition mit einer zusätzlichen Bonus-Blu-ray Disc. Auf Blu-ray Disc wird das Konzert in Dolby Atmos präsentiert. Die LP-Edition erscheint auf vier 180 Gramm-Schallplatten. Der Verkaufsstart ist für den 28.11.2025 geplant. 

