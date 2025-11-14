News
"Black Week" bei Media Markt & SATURN
14.11.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Media Markt und SATURN präsentieren als Vorbereitung auf den "Black Friday" die "Black Week" mit zahlreichen Technik-Angeboten. Mit dabei sind u.a. Ultra HD-Fernseher von LG, Philips, Samsung und Sony:
- "Black Week" bei MediaMarkt.de (bis 27.11.)
- "Black Week" bei SATURN.de (bis 27.11.)
Anzeige
