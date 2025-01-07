News

"Deadpool & Wolverine" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

"Deadpool & Wolverine" erscheint im November auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das dritte "Deadpool" Marvel-Kino-Abenteuer mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman wird von Disney am 08.11.2024 als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc veröffentlicht. Das 4K-Steelbook wird wahlweise mit "Deadpool" oder "Wolverine"-Covermotiv angeboten. Außerdem erscheinen "Deadpool 3 Movie Collections" in beiden Blu-ray-Formaten, die neben "Deadpool & Wolverine" auch die ersten beiden "Deadpool"-Filme enthalten.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos- und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet und wird laut US-Informationen neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützen. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare und mehrere Featurettes geplant.

Update: Am 24.01.2025 erscheint "Deadpool & Wolverine" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung:

"Deadpool & Wolverine" ist auch zum Streaming in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich - bei Apple inklusive englischem Dolby Atmos-Ton.

Deadpool & Wolverine (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Die Madonna-Idee: die Entstehung des Shots – Regisseur Shawn Levy geht auf eine historische Szene des Films ein: der „Shot“, der den ersten Kampf hervorhebt, in dem sich Deadpool und Wolverine endlich vereinigen.

Der praktische Ansatz: das Zelebrieren der Kunst von Ray Chan – Eine Hommage an den langjährigen Mitarbeiter der Marvel Studios, Ray Chan, der leider 2024 verstorben ist. Die Darsteller und die Crew erinnern sich an Anekdoten und schwärmen von den positiven Auswirkungen der Dreharbeiten am Set, welches er mitgestaltet hat und das voller komplizierter Details und Easter Eggs ist.

Offene Enden: die Legacy-Helden – Ryan Reynolds, Shawn Levy, die Schauspieler und die Crew gehen auf einige der umwerfenden Cameos und die Figuren ein, die endlich ihr verdientes Ende bekommen. Sie berichten über die intensiv choreografierten Sequenzen, aktualisierte Kostüme und die Zusammenstellung des kultigen Teams.

Wolverine – Hugh Jackman beschreibt die Rückkehr zu seiner ikonischen Rolle als Wolverine. Darsteller und Crew diskutieren darüber, wie er seinen gelben Anzug wieder anzieht, Abwechslung in die Rolle bringt und sein Vermächtnis aus früheren Filmen fortführt.

Audiokommentar – Aufgenommen von Regisseur Shawn Levy und Schauspieler Ryan Reynolds.

Pannen vom Dreh – Lustige Outtakes vom Dreh mit Cast & Crew.

Zusätzliche Szenen Die Aufzugfahrt – Paradox erklärt Deadpool die heilige Zeitlinie, während sie durch die TVA laufen. Nichts tun – B-15 weist Paradox an, sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten, und lehnt seine Bemühungen ab, aktiv zu werden. Daddy ist verliebt – B-15 und Peter beginnen eine Romanze. Peter verkündet seinen Freunden, Headpool und Kidpool, dass er verliebt ist.

Deadpools Fun Sack 3 Dr. Deadpool – Dr. Deadpool, Ph.D., klärt uns freundlicherweise über die Risiken von Hodenkrebs auf und versucht, Hugh Jackman zu einer Live-Untersuchung zu überreden. Produktbewertung – Deadpool zeigt einige Spielzeuge und Schmuckstücke aus dem Franchise, darunter ein streng geheimes Objekt, das ein Spoiler sein kann oder auch nicht. Wade ist wieder da – Ryan Reynolds und Hugh Jackman machen Werbung für einen Film... aber Ryan täuscht Hugh darüber, für welchen Film genau sie da sind.



bereits erhältlich:

