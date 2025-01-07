News
25% Blu-ray Disc & DVD-Rabatt bei jpc & Amazon (Update)
07.01.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bei jpc gibt es derzeit 25% Rabatt beim Kauf von jeweils drei Blu-ray Discs oder DVDs. Alternativ gibt es weiterhin 20% Rabatt beim Kauf von jeweils zwei CDs oder LPs:
Update: Auch bei Amazon gibt es jetzt eine Aktion mit 25% Rabatt beim Kauf von jeweils drei Blu-ray Discs und DVDs:
- "Spare 25 % beim Kauf von 3 Artikeln" mit "Bodyguard" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Spare 25 % bei 3 ausgewählten Artikeln" auf der Produktseite) (bis 23.01.)
Ab 65 EUR Vinylwert im Warenkorb bietet jpc ein Innenhüllen-Set kostenlos zur Mitbestellung an.
Alle %SALE% Angebote bei jpc.de im Überblick
