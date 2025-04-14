News

"Die Prophezeiung" erscheint auf Blu-ray Disc

HanseSound veröffentlicht "Die Prophezeiung" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Chuck Russell aus dem Jahr 2000 mit Kim Basinger, Christina Ricci und Rufus Sewell erscheint am 25.07.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Neben der einfachen Blu-ray Disc erscheint auch ein Mediabook inklusive DVD.

