News

Start für Amazons eigenen Prime Video TV-Sender

Amazon Prime Video hat sein Angebot heute um den eigenen linearen TV-Sender "Prime" erweitert. Dieser wird wie bereits die Öffentlich-Rechtlichen TV-Programme und weitere Streaming-Sender in der Live TV-Rubrik von Amazon Prime Video präsentiert und hat wie das klassische Fernsehen einen vorgegebenen Programmplan. Zum Angebot von "Prime" gehören u.a. verschiedene Serien aber auch z.B. Live-Sport wie die Champions League oder das Tennis-Turnier in Wimbledon. Zum Start sind u.a. Serien wie "The Consulant", "The Marvelous Mrs. Maisel" oder die "Teddy Teclebrhan"-Show auf dem Sender zu sehen.

Finanziert wird der "Prime"-Sender über Werbung. Eine Ausstrahlung über die klassischen Empfangswege Satellit, Kabel und DVB-T2 HD ist nicht geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.